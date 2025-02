Lapresse.it - Il Monza cambia allenatore, esonero per Bocchetti e torna Nesta

Ildi nuovo. Dopo la pesante sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio nella partita della 24esima giornata di Serie A, il club brianzolo oggi ha annunciato l’di Salvatore, “che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”. In un altro comunicato, ilha fatto sapere di “aver revocato l’di Alessandro, che assume nuovamente l’incarico didella prima squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”, si legge nella nota.via dopo 7 partiteera stato esonerato il 23 dicembre scorso dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus. L’erain panchina è durata però solo sette partite in cui ilha raccolto il magro bottino di una vittoria (contro la Fiorentina a gennaio) a fronte di sei sconfitte.