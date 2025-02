Il monumento ad Anita Garibaldi torna a splendere sul Gianicolo

Leggi su Funweek.it

Dopo un attento restauro durato 180 giorni, ilequestre dedicato ad, situato sul, è stato restituito alla città nella sua originaria bellezza. Leggi anche: – –Il giardino segreto dietro al Fontanone del: un’oasi verde che in pochi conosconoL’opera, realizzata dallo scultore Mario Rutelli nel 1932, è un simbolo potente della lotta per l’unità d’Italia e un omaggio alla figura di questa straordinaria donna.La statua rappresentain sella a un cavallo, con la pistola in pugno, pronta alla battaglia. Il basamento in travertino, che custodisce le spoglie dell’eroina, è decorato con rilievi che raffigurano episodi della sua vita.Negli ultimi anni, ilaveva mostrato i segni del tempo: corrosione del bronzo, lesioni al travertino e depositi di sostanze inquinanti avevano compromesso la sua integrità.