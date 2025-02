Superguidatv.it - Il monologo di Matilde Gioli a Le Iene: “il ghosting non definisce voi, ma chi lo fa” | Video Mediaset

è stata protagonista a Lecon undedicata al. Ecco le parole dell’attrice., ila Le“Succede a tutti di essere lasciati ma alcuni modi sono più traumatici di altri” – inizia così ildia Le. L’attrice affronta il tema del, la pratica di interrompere bruscamente tutte le comunicazioni e i contatti multimediali con un partner.“Immaginate di tornare a casa dopo 8 anni di convivenza e trovarla vuota, lui non c’è più. Sul tavolo solo un post it con scritto due parole ‘mi dispiace'” – racconta l’attrice che prosegue dicendo – “ho da poco interpretato una donna a cui succede esattamente questo e mi sono chiesta ‘se capitasse a me come reagirai?”.L’attrice precisa: “mi metterai a cercarlo ovunque, di sicuro mi domanderei in continuazione perchè.