Il mondo tra i coriandoli. Foiano, carri da brivido. Folla fino dai cantieri. Poi oltre 5000 in piazza

"Avanti coi!". Per i foianesi la festa inizia quando l’esercito dei cinquemila visitatori non è ancora in marcia verso il regno di re Giocondo. "Avanti coi!", è l’urlo che fa scattare l’adrenalina davanti agli "uscioni" di Nottambuli, Azzurri, Rustici e Bombolo (in rigoroso ordine di uscita in). É il rito collettivo che ogni anno accende la festa e ieri ha fatto trepidare centinaia di persone nel grandele dove affacciano i quattroduecento, in attesa di quel momento che per i maestri cartapestai, forse vale più dell’intera sfida. Perchè è l’attimo in cui il risultato della fatica di un anno si disvela agli occhi dei fan. È quello l’attimo che unsta attende per dodici mesi, preparando di notte in notte, quintali di colla e impastando migliaia di pagine di giornali sopra le figure che così prendono forma.