Lortica.it - Il Mistero del Fosso – Nuove rivelazioni

Leggi su Lortica.it

Capitolo V – Il topolino, la vacca, il cacciatore, il prete e l’OZoEntrato nella rimessa, frugando nel piccolo portabagagli posteriore, il nostro Volpicelli, dopo aver esaminato le tasche delle portiere, trovò, oltre alla manovella per la messa in moto, due guanti di pelle usurati e un cappellino con la scritta: OZo – Viale Michelangelo, Arezzo.Mentre stavano per congedarsi da Rosa, Menco, il loro mezzadro, arrivò di corsa.“La vacca sta per figliare, dobbiamo avvertire il veterinario!”Menco aveva più di settant’anni, due baffoni alla Stalin, un cappellaccio grigio, pantaloni appartenuti a qualche militare della Seconda Guerra Mondiale e un giubbotto verde scuro con mostrine sulle spalle, senza bavero. Sotto, indossava una camicia che, se un tempo era stata bianca, ora tendeva più al marrone, segno dei tanti lavaggi.