Lanazione.it - Il ministro. Lollobrigida oggi a Taste

Alla Fortezza da Basso, per il gran finale della 18esima edizione di, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea, arriva ildell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. Il, accompagnato dal sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, visiterà la fiera a partire dalle 11,30 di questa mattina. Una breve ma intensa visita istituzionale per ’toccare con mano’ le eccellenze italiane: 750 aziende in rappresentanza del meglio della produzione e della cultura enogastronomica. Di queste, 150 circa sono le realtà che per la prima volta, dopo un accurato scouting, sono state selezionate per essere presentate alla community di. Il weekend appena concluso ha visto una notevole affluenza di pubblico, addetti ai lavori interessati a conoscere meglio novità e trend del settore in continua evoluzione.