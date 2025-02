Liberoquotidiano.it - Il metodo e l'heritage di Terme di Saturnia arrivano fino a Milano: ecco le nuove terme che apriranno il primo aprile

Leggi su Liberoquotidiano.it

&SPA Italia, gruppo leader nel panorama del benessere termale nazionale, ha partecipato anche quest'anno alla BIT2025, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia e ha guidato un panel di approfondimento dal titolo “e longevità: dalla tradizione delle acque dia De Montel, ledicheildi. E' stata un'occasione per esplorare come il patrimonio unico delle acque termali italiane possa evolversi, abbracciando la tradizione e l'innovazione per offrireesperienze di benessere. “Oggi il desiderio di vivere meglio e più a lungo è in costante crescita - afferma Massimo Caputi, Presidente di&SPA Italia - e il termalismo rappresenta una risorsa imprescindibile, che tutta l'Europa sta riscoprendo.