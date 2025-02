Iltempo.it - Il messaggio di Meloni sulle Foibe: “Pagina dolorosa per troppo tempo dimenticata”

Nel Giorno del Ricordo, la premier Giorgiaha commemorato le vittime dellee dell'esodo giuliano-dalmata con unpubblicato sui propri profili social. “Nel Giorno del Ricordo - ha scritto la presidente del Consiglio - rendiamo omaggio alle vittime dellee a tutti coloro che subirono la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata, unadella nostra storia per. Ricordare - sottolinea la leader di Fratelli d'Italia - è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L'Italia non dimentica”. Negli scorsi giornisi era espressa così a riguardo dello sfregio a Basovizza: “La Foiba di Basovizza è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera.