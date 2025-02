It.insideover.com - Il memorandum su USAID: “46 miliardi spesi senza controlli e iniziative oscure”

Gestione poco trasparente – Un rapporto dell’Ispettore Generale denuncia sprechi e mancanza di accountability nella gestione del budget, che supera i 46di dollari.Rischi di finanziamento illecito – Fondisarebbero stati distribuitiadeguati, finendo potenzialmente in mano a organizzazioni terroristiche e soggetti coinvolti in frodi.Mancanza di monitoraggio – Circa 8di dollari vengono gestiti da agenzie ONU e ONG, che spesso non segnalano irregolarità o frodi, ostacolando la trasparenza.Programmi controversi –è stata criticata per finanziarepoliticamente sensibili, come la promozione di contraccettivi in Afghanistan e campagne LGBT in Europa.Influenza sui media – L’agenzia ha finanziato testate giornalistiche ucraine impegnate non solo contro la propaganda russa, ma anche nel silenziare voci critiche della politica occidentale.