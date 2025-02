Udinetoday.it - Il marito sta male e scoprono che è intossicato, la moglie si salva perché attaccata al respiratore

Ancora un episodio di intossicazione da monossido di carbonio in Friuli: nella serata di oggi, lunedì 10 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Tricesimo per verificare la presenza di monossido in un'abitazione, a seguito della segnalazione di una dottoressa del Pronto soccorso di Udine.