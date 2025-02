Genovatoday.it - Il maestro cioccolataio che molla tutto per andare ad allevare capre

Leggi su Genovatoday.it

Il lavoro che aveva prima a Genova gli piaceva, ma era la città stessa che non faceva per lui. Così Gian Giuseppe, 37 anni, ha lasciatoper trasferirsi in val Cichero ecamosciate delle Alpi a Terenzana di Baranzuolo.Per ora conta già una ventina di capi, che vorrebbe.