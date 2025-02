Tpi.it - Il Libro Possibile sbarca a Londra: ecco gli eventi della tappa internazionale

Ilsi prepara are a. Dopo i successi ultraventennali di Polignano a Mare e Vieste, il festival letterario diretto da Rosella Santoro sarà nella capitale inglese dall’11 al 13 marzo per la sua prima, curata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di.La kermesse ha pubblicato online sul proprio sito web e sui propri account social nuovi dettagli sull’evento in terra londinese. Il festival si dividerà tra due location, offrendo un’esperienza doppia con un cartellone speciale che vedrà protagonisti autori nazionali e internazionali.Il London Book Fair, cuore pulsante dell’editoria mondiale all’interno dell’Olympia Exhibition Centre, ospiterà l’#iLP Media Corner, dove si terranno interviste esclusive con scrittori, editori e personalità del mondo culturale.