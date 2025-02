Lanazione.it - "Il guadagno non è più sostenibile. Ritornerò a lavorare in un ristorante"

Muhammad Usman, 25 anni del Pakistan, è in italia dal 2016 e dal 2021 lavora come rider. Prima ha fatto tanti lavori: dal pasticcere, al pizzaiolo, al lavapiatti nei ristoranti. Poi è salito in sella alla sua bici, che si tiene ben stretta (costatagli oltre 3mila euro). Da cinque anni, la sua giornata tipo è la seguente: sveglia alle 11, apre la piattaforma e dà la sua disponibilità afino a tarda notte, fino alle 3 e alle 4, spesso anche alle 5 se ci sono consegne rimaste in sospeso o arretrate. Percorre più di 100 km al giorno. "Mediamente, se lavoro sodo, posso arrivare fino a 20 consegne al giorno – racconta Usman – e guadagnare anche 2mila euro al mese". Uno stipendio di tutto rispetto, che però ha dietro una serie di difficoltà che Usman non vuole più sostenere. "Fra poco lo lascio, torno anel" ammette.