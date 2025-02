Lortica.it - Il grande inganno digitale: UFO, Matrix e il futuro della percezione

Oggi distinguere il vero dal falso è diventato quasi impossibile. La tecnologia ci ha portato a un punto in cui tutto può essere creato, simulato, manipolato. Video, immagini, notizie, persino le nostre stesse percezioni possono essere alterate con un click!Ma io, nel 1973, ho visto un disco volante a otto metri da me. Era lì, non un’illusione, non un ologramma, non un sogno. L’ho visto con i miei occhi. E vorrei che fosse chiaro che non sono una persona incline a visioni o allucinazioni: non bevo, non fumo, non mi sono mai drogata, non ho mai fatto neanche una canna. E soprattutto, erano le dieci di sera, un orario in cui sono particolarmente lucida, perché io sono un “gufo”, la notte per me è il momento di massima attenzione. Questo per dire che non era una suggestione, non era un giocomente.