Gamberorosso.it - Il grande bistrot contemporaneo in uno dei più bei borghi dei Castelli Romani

Agli occhi dei tanti turisti che arrivano a Castel Gandolfo per visitare il palazzo papale o il giardino Barberini – aperti da qualche anno al pubblico da Papa Francesco - il borgo deve apparire come un compendio ideale dell’Italia: un tranquillo corso pedonale con botteghe artigiane che si schiude su una piazza di impianto medievale e rinascimentale. Tra i palazzi storici, ogni tanto fa breccia la vista (pazzesca) sul lago di Albano, con le colline verdissime del Parco Regionale dei, l’antico Vulcano Laziale. Quello che i turisti - o perlomeno, molti di loro - non sanno è che in questi quadretti pittoreschi della Penisola spesso a mancare sono proprio delle valide esperienze gastronomiche, valide sia per rapporto qualità-prezzo sia per personalità che superi il binomio Romanella + porchetta.