Il Governo Meloni si accoda a Trump e non firma contro le sanzioni Usa alla Corte penale internazionale

L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea, insieme a Repubblica Ceca e Ungheria,?a non averto una dichiarazione sottoscritta da 79 Stati membri?dellaleimposte dal presidente degli Stati Uniti Donaldnei confronti della Cpi.Questi provvedimenti, si legge nella dichiarazione congiuntata invece da Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, “comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché lapotrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo”, oltre ad “aumentare il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciare di erodere lo stato di diritto”.La Cpi conta 125 Stati membri in tutto il mondo. L’iniziativa a cui ilnon ha voluto aderire è stata avviata da Slovenia, Lussemburgo, Messico, Sierra Leone e Vanuatu e ha poi trovato l’appoggio di circa due terzi dei Paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma, su cui si fonda la