Il giorno di festa tra valore simbolico e calendario di legge | la sfida tra la data sacra da tutelare e le logiche di mercato

C’è una grande necessità di “atti simbolici” in grado di rompere con il conformismo dominante. Atti – sia chiaro – non violenti, ma capaci di “insolentire” una realtà stanca e gretta, galleggiante nel suo quieto vivere. Su questa via anche minimi, essenziali interventi possono trasformarsi in importanti segnali, capaci di fare riflettere e discutere sulla base di scelte “di”, spesso dimenticate. Pensiamo al significato della, laddove il “diritto alla” viene ad assumere valenze sociali e culturali, che vanno ben oltre le aziende coinvolte, laddove in gioco c’è l’idea stessa del nostro vivere quotidiano, con al centro il senso del lavoro e il ruolo della famiglia, il significato spirituale della pausa festiva ed il suoper le comunità.Il rebus del “di”È ormai prassi diffusa, specie nel settore del commercio, che le festività “comandate”, sacre e profane, siano sempre più un optional, nel senso che lavorare la domenica non desta più alcuno scandalo.