Il Giornale spinge Inzaghi | Nemmeno il Napoli è perfetto sarebbe fondamentale per l’Inter riprenderne la scia

Il pareggio delè un grande regalo per. Dall’incubo di ritrovarsi a meno sei almeno per una notte all’opportunità di accorciare a meno uno. La squadra diperò per farlo deve vincere a San Siro contro la Fiorentina, la stessa squadra che giovedì ha strapazzato con un netto 3-0 l’attuale campiona in carica del campionato. Ile Libero sottolineano l’importanza della gara e spingono.Il pareggio deldà una mano aldiIlscrive:Psicologo prima ancora che allenatore, in questi giorni Simoneha provato a stimolare la testa del suo gruppo persino più delle gambe. Il pareggio del(diciamolo: inatteso), dà una mano al tecnico del. Poi, non è una partita di coppa: non serve fare4gol agli avversari, ne basta 1, purché da 3 punti.