Quotidiano.net - Il giallo della petroliera russa Koala, l’esplosione in sala macchine e la versione del Cremlino

Roma, 10 febbraio 2025 – Ci sarebbe l’errore umano e non un sabotaggio, come inizialmente ipotizzato, dietro l'esplosione nella', sospettata di far parte'flotta fantasma' che Mosca utilizza per vendere greggio in violazione delle sanzioni imposte dall'Occidente. Laè ormeggiata al molo, dopo l'incidente avvenuto ieri mattina nel porto di Ust-Luga nella regione di Leningrado. Un'esplosione su unaa Ust-Luga ha costretto l'evacuazione dell'equipaggio. Nessuna perdita di petrolio, indagini in corso. A chiarire la dinamica dei fatti il governatoreregione Alexander Drozdenko che sul suo account Telegram ripercorre le tappevicenda: "La mattina del 9 febbraio, un incidente provocato da un errore umano ha danneggiato lanel porto di Ust-Luga al momento dell'avvio del motore".