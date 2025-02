Thesocialpost.it - Il gesto banale, poi la tragedia: neonata muore a soli 40 giorni di vita, dolore immenso

Leggi su Thesocialpost.it

Una, che aveva solo 40di, è deceduta oggi, lunedì 10 febbraio, all’ospedale Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata giovedì scorso in condizioni critiche, dopo un arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi disperati dei medici per rianimarla, il suo cuore ha smesso di battere dopo quattrodi lotta.Leggi anche: Guatemala, autobus precipita nel fiume: ci sono almeno 40 mortiLa Procura di Genova, sotto la direzione della pm Daniela Pischetola, ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, attualmente contro ignoti. Laè avvenuta a Mezzanego, un piccolo comune ligure, dove al momento dell’incidente erano presenti solo la madre e la.Secondo le prime informazioni, si ipotizza che la bambina possa aver avuto un rigurgito durante l’allattamento, ma ulteriori indagini saranno necessarie per chiarire cosa sia realmente accaduto.