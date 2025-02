Thesocialpost.it - Il gesto banale, poi la tragedia: neonata muore a soli 40 giorni di vita, dolore immenso

Unadi 40è morta a causa di un rigurgito mentre la madre la stava allattando. Giovedì 6 febbraio, la piccola era stata trasportata in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, già in arresto cardiaco, e nella notte di sabato ha perso la. La procura ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla sua morte. La madre, che stava affrontando una depressione post-partum, è attualmente ricoverata e in stato di shock.Leggi anche: Guatemala, autobus precipita nel fiume: ci sono almeno 40 mortiIl pubblico ministero Danila Pischetola sta seguendo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l’abitazione di Mezzanego per effettuare un’ispezione approfondita e chiarire le circostanze di quanto accaduto giovedì mattina, quando si trovavano in casa solo la madre e la