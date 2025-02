Ilrestodelcarlino.it - Il Gabicce sbatte contro i pali. Poi la Vigor sfiora il colpo grosso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

GRADARA 0CASTELFIDARDO 0GRADARA: Andreani, Semprini, Costa (38’ st. Barattini), Mercurio (43’ st. Bacchini), Gallotti (26’ st. Rapagnani), Tombari, Magi, Dominici, Torsani (32’ st. Marchetti), Montagnoli, Morbidi. All. CapobiancoCASTELFIDARDO: Lombardi, Carletti, Perna, Valler, Corneli, Garofalo (19’ st. De Maio), Gioielli (32’ st. Luque), Storani (19’ st. Stampella), Mosca, Kurti. All. Malavenda. Arbitro: Bardi di Macerata. Note: Spettatori 300 circa; angoli: 3-1. Ammoniti: Carletti, Gioielli, Mosca; Magi, Gallotti. Dopo due sconfitte di fila ilGradara si deve accontentare del pari nello sdirettolaCastelfidardo. Nel primo tempo partita in equilibrio con difese ad avere la meglio sugli attacchi. Al 7’ angolo Gallotti da sinistra, puntata debole a centro area di Mercurio tra le braccia del portiere.