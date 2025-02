Ilfattoquotidiano.it - Il futuro di Gaza in alcune immagini distopiche e inquietanti: un urbicidio in piena regola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildella Striscia di, secondo Netanyahu, è delineato nellediffuse lo scorso maggio 2024 dal quotidiano israeliano The Jerusalem Post. Si tratta di illustrazionie, allo stesso tempo, rivelatorie, perché più esplicite del piano “From Crisis to Prosperity – Plan for the Transformation ofStrip”, pubblicato dall’Ufficio del Primo Ministro.Il progetto mira a reintegrarenell’economia regionale attraverso ingenti investimenti infrastrutturali, separandola da Israele ma collegandola al resto del mondo tramite un corridoio marittimo verso Cipro e un passaggio terrestre verso l’Egitto. Gli Emirati investiranno nella ricostruzione e in progetti tecnologici, mentre il piano prevede mega-progetti come la megalopoli “Neom” in Arabia Saudita. Sarà creata una zona di libero scambio tra, Israele ed Egitto, con focus su risorse naturali, energie rinnovabili e produzione di veicoli elettrici, per rendere il territorio competitivo con la produzione cinese a basso costo.