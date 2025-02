Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Beko. Vertice al ministero sul piano industriale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Passaggio intermedio, ma comunque cruciale, quello in programma oggi a Roma per quanto riguarda la vertenza. Dopo il tavolo al Minit dello scorso 30 gennaio, quando la multinazionale si rese disponibile a una trattativa con il Governo e le rappresentanze sindacali chiedendo una riduzione delle spese fisse per poter scongiurare la chiusura dello stabilimento di Comunanza che invece era stata annunciata a novembre 2024, si entra nel vivodiscussione. L’appuntamento è fissato per le 14.30, sempre aldelle Imprese e del Made in Italy, e si parlerà del nuovoredatto dallaEurope. L’incontro, però, sarà limitato alla presenza dei sindacati nazionali, i rappresentanti del Governo e quellimultinazionale. Un successivo step, poi, dovrebbe essere in programma per il 24 febbraio.