Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso agguanta la Civitanovese al 93’

Forsempronese 22 FORSEMPRONESE (4-4-2): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6 (24’ st Pagliari 6,5), Giunchetti 6 (40’ st Camilloni ng), Procacci 6; Amerighi 6,5, Bucchi, Podrini 6 (16’ st Thiane 6), Pandolfi R. 6; Kyeremateng 6, Casolla 6. All. Fucili.(4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6, Passalacqua, Rossetti; Brunet 6 (9’ st Buonavoglia 6), Visciano 6 (24’ st D’Innocenzo 6), Domizi, Macarof 6 (24’ st Milani 6); Bevilacqua 6,5 (24’ st Sepulveda 6), Padovani 6 (24’ st Rasic 6,5). All. Senigagliesi. Arbitro: Macrina di Reggio Calabria 6. Reti: 3’ Amerighi, 26’ Bevilacqua; 28’ st Rasic, 48’ Pagliari. La ventitreesima di campionato si era messa subito in discesa, per la Forsempronese. Al minuto tre, infatti, Igor Amerighi trovava un gol pregevolissimo da un paio di metri dentro l’area e sembrava proprio che la partita dovesse sorridere al