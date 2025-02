Movieplayer.it - Il finale di The Brutalist: arte vs capitalismo nel capolavoro di Brady Corbet

Leggi su Movieplayer.it

La nostra analisi dell'epilogo del film di, in cui esplode il conflitto fra l'anelito di libertà del protagonista László Tóth e una classe dirigente animata da un feroce senso di possesso. La grandepuò prescindere dal potere? È uno degli interrogativi sottesi per tutta la durata di The, e rimarcati dal suo poderoso, ma anche la declinazione di uno degli aspetti alla radice dell'essenza stessa degli Stati Uniti: una nazione la cui supremazia è stata sempre interconnessa al suo predominio economico, legato in primo luogo all'iniziativa di magnati per i quali l'interesse pubblico si intreccia inestricabilmente al prestigio privato. Non a caso si tratta di uno degli elementi riconducibili al cosiddetto "grande romanzo americano", tanto in letteratura quanto al cinema: un'etichetta attribuita più volte all'acclamato film di