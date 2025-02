Mondouomo.it - Il Fenomeno FantaSanremo: le novità del 2025.

Leggi su Mondouomo.it

Un gruppo di appassionati ha dato vita nel 2020 a quello che sarebbe diventato undi costume nazionale. Ed a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, la febbre dei partecipanti sale. Partito come un gioco tra amici in un bar delle Marche, ilha conquistato il cuore degli italiani, trasformandosi in .