Ilrestodelcarlino.it - Il Fabbrico trova il pareggio al 96’

BORGO SAN DONNINO 1 ROLO 1 BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Gandolfi, Abelli, Billone (33’st Castagnetti), Setti, Som, Marzoli (7’st Caffarra), Lorenzani (44’st Labriola), Ferretti, Martinez, Delporto (26’st Bationo). A disp.: Peschieri, Bisagni, Bergamaschi, Barozzi, Savino. All.: Galli ROLO: Grigoli, Ziliani, Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani, Bahai (40’st Errichiello), Blanco Vargas, Habib, Scarpato. A disp.: Cavazza, Lorenzini, Catellani, Zito, Mesoraca, Marchesi, Lugli. All.: Accialini Arbitro: Clemente di Ravenna Reti: Ferretti (B) al 17’pt, Habib (R) al 31’pt. Note: ammoniti mister Galli, Marzoli, Lorenzani, Billone, Battiono, Lo Bello e Bassoli. Espulsi Som (B) e Ferretti (B). Infila il terzo risultato utile di fila il Rolo, che ottiene un buon punto sul campo di un squadra esperta come il Borgo San Donnino.