Il dramma di Platinette per la terribile malattia che l'ha colpita: ecco cosa è successo

? Mauro Coruzzi, nello studio di Verissimo, parla dellache gli ha cambiato la vita:.Alcuni di voi ricorderanno sicuramente che, nel 2023,– interpretata da Mauro Coruzzi – ha avuto un ictus. Nello studio di Silvia Toffanin, l’interessato ha spiegatovuol dire convivere con questa, nonostante oggi ne sia fuori.Cheha?Mauro Coruzzi, divenuto famoso per il personaggio di, circa la suaha detto: “Immagina se da un giorno all’altro tu perdessi delle capacità che tu credevi fossero tue per sempre, per uno come me he ha iniziato lavorando alla radio 50 anni fa a Parma, trovarsi all’improvviso senza parlare, senza riuscire a muoversi passando giorni e giorni in una completa oscurità.