Il diktat delle toghe rosse | annamo a scioperà Anm avanti con la mobilitazione

Cambiano i vertici della magistratura ma non l'ostilitàcontro il governo. Che non ci sia la svolta moderata all'Anm, incarnata dal neo presidente Cesare Parodi di Magistratura indipendente, lo dimostra il teatrino che si è consumato ieri, quando il capo dell'Anm ha tentato di sotterrare l'ascia di guerra, palesando alla premie l'intenzione di aprire un confronto sulla riforma della giustizia. «Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada perla difesa della magistratura, è un momento delicato e non possiamo commettere errori», aveva annunciato Parodi. La risposta del presidente del Consiglio non si era fatta attendere: Meloni si era detta pronta ad accogliere «con favore la richiesta di un incontro col governo», auspicando «che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temiche riguardano l'amministrazione della Giustizia nella nostra nazione, nel rispetto dell'autonomia della politica e della magistratura».