Il design italiano di Mobitaly conquista gli hotel negli Stati Uniti

DA UN FALLIMENTO agli alberghi di lusso della Grande Mela.risorge dalle ceneri di un fallimento e trova un mercato florido nell’arredo di immobili di lusso in giro per il mondo.è una società cooperativa di Camerano (Ancona), che ha messo insieme sedici soci, nata nel dicembre del 2014, dall’incontro di giovani progettisti, falegnami ed artigiani desiderosi di dare una nuova vita al mobile. In comune, i protagonisti di questa vicenda di successo, hanno avuto la sfortuna di condividere il declino dell’azienda Gatto Cucine, importante produttore marchigiano, che non è riuscita a superare un momento di grande difficoltà, chiudendo i battenti. Questi sedici coraggiosi ex dipendenti hanno deciso di costituire una nuova impresa e hanno dato vita ad una cooperativa, lavorando come terzisti e nel tempo hanno deciso di lanciare anche delle proprie linee di prodotto.