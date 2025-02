Ilfattoquotidiano.it - Il decreto Milleproroghe incagliato al Senato: opposizioni sulle barricate per la riapertura della rottamazione e la proroga del concordato

Ilin commissione Affari Costituzionali alper una lotta furibonda tra maggioranza e opposizione. Tutto ruota attorno a due misure fiscali che i partiti che sostengono il governo vorrebbero allungare: laquater e ilpreventivo biennale. Un emendamento dei relatori riaprirebbe la prima per chi è decaduto dal beneficio e prorogherebbe i termini del secondo. Così lesono salitee la seduta è stata nuovamente rinviata a martedì, a partire dalle 12.“Se non tolgono il fisco dal tavolo è impossibile procedere”, affermano i capigruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali e in commissione Finanze Andrea Giorgis e Daniele Manca, precisando di aver chiesto che la modifica voluta dalla maggioranza venga ritirato oppure si procederà col voto su 1.