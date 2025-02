Ilnapolista.it - Il Corsport boccia Mazzocchi, “sono le conseguenze di un mercato gestito male”

Pasqualeè sceso in campo ieri come titolare nella sfida pareggiata dal Napoli contro l’Udinese, per sostituire Leonardo Spinazzola infortunato. Il gol del pareggio dell’Udinese è nato proprio da un suo errore in disimpegno e oggi il Corriere dello Sport sottolinea la sua prestazione“Una voragine:ha fatto rimpiangere Spina e non solo per aver regalato il pallone del pareggio. Seconda disattenzione dopo quella di una settimana fa su Angeliño: verrebbe da dire che questeledi un”.Leggi anche:era entrato al posto di Politano con Milan, Atalanta, Juventus. Nessuno fiatò“, di nuovo titolare in campionato dopo 5 mesi, soffre in marcatura prima Atta e poi Thauvin e quando attacca si fa notare soprattutto per le scelte sbagliate.