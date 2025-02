Quotidiano.net - Il Consorzio vini. Doc Maremma e Toscana debutta al Wine Paris

Un 2024 che ha visto la celebrazione dei dieci anni dalla nascita delTuteladella, che è pronto ora ad affrontare un nuovo anno di promozione e valorizzazione della Doc. "In un anno ricco di sfide abbiamo visto crescere la produzione e l’imbottigliato oltre al numero delle Aziende associate", spiega Francesco Mazzei (nella foto) alla guida del, soddisfatto ma anche certo che vi sia ancora molto da fare per valorizzare ulteriormente il lavoro dei produttori in questo territorio ancora ’giovane’, per alzare l’asticella della qualità deiprodotti e per affermarsi sui mercati più importanti. "Qualche traguardo lo abbiamo raggiunto: siamo riusciti a chiudere l’anno superando i 7 milioni di bottiglie, che era il nostro obiettivo, e, inoltre, abbiamo visto crescere l’interesse da parte del settore nei confronti della nostra Doc; il traino del Vermentino in un momento storico in cui ibianchi hanno la meglio è di certo un fattore importante.