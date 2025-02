Iodonna.it - Il conduttore si è emozionato pensando al brano del cantautore, con cui condivide il dolore per un genitore malato

Ci sono momenti in cui la televisione smette di essere spettacolo e si trasforma in qualcosa di più autentico. È quello che è successo durante il PrimaFestival di Sanremo 2025, quando Gabriele Corsi, nel corso di un'intervista a Simone Cristicchi, si è lasciato andare all'emozione, travolto dalla profondità delQuando sarai piccola. La canzone, dedicata alla madre di Cristicchi, ha toccato corde personali per il, che sta affrontando il doloroso percorso della malattia del padre. Un incontro tra due uomini, due storie e due dolori che, per un attimo, hanno reso la tv più umana. Le lacrime di Gabriele Corsi nell'intervista a Simone CristicchiQuando sarai piccola è più di una canzone, un pezzo di vita messo in musica.