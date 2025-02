Iodonna.it - Il conduttore rassicura il pubblico «Penso di arrivare all'1.15 circa». Ci crediamo?

Leggi su Iodonna.it

Roma, 10 feb. (askanews) – “State tranquilli, io non ce la faccio adtroppo tardi”, ha assicurato Carlo Conti, ospite di “Che tempo che fa” alla vigilia del Festival di Sanremo. Leggi anche › Fuga dal Festival di Sanremo: cosa fare se non si ha voglia di cantare Quando Fabio Fazio ha “fatto i conti” di quanto potrebbero durate le serate, tra cantanti, conduttori, spot e stacchetti, Conti ha detto: “Per questo ho rimesso il dopofestival con Cattelan”., aggiungendo: “di finire all’una e un quarto, al massimo nella finale sabato posso sforare fino all’1.30-1.40”. Sanremo 2025, chi presenta il Festival ogni sera guarda le foto iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Carlo Conti pronto per Sanremo 2025: «Tranquilli, non ce la faccio a fare troppo tardi» iO Donna.