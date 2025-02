Fanpage.it - Il commissario che condusse l’inchiesta sulla morte di Senna: “Ci furono pressioni, ebbero effetti”

Leggi su Fanpage.it

Stefano Stefanini è ildella polizia stradale chel'inchiesta per ladi Ayrtonnel GP di Imola l'1 maggio 1994: "Non poteva essere stato un errore di, non sbagliava mai. Ciche sentivi e che avevano i loro effetti".