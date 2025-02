Fanpage.it - Il clamoroso audio VAR sul fallo mano di Gatti in Como-Juventus: “Check completato”, “Per me no”

In, sotto analisi l'episodio avvenuto all'81' sul risultato di 1-1 con il tocco dimani in area disu affondo di Douvikas. Per il quale arbitro e VAR non hanno decretato rigore e che ha diviso gli addetti alla moviola: nell'diffuso da Open Var Maggioni (avar) e Guida (var) sono chiaramente in disaccordo tra loro.