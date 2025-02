Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfranco regge per un tempo. Poi arriva il 24° ko

V.0 VIANESE 3 V.: Nicolosi, Passini, Lopez, Romanciuc, Gueye, Ferrari, Tondelli, Cannas (65’ Antra), Campani (73’ Kola), Simonetti (83’ Tajeddine), Mariano (69’ Cusano). A disp.: Gagliardi, Mussini. All.: Napolitano VIANESE: Della Corte, Palmiero (89’ Spigoni), Silvestro (75’ Zinani), Caselli (46’ Vaccari), Martini, Contipelli, Carrer (70’ Sighinolfi), Pezzani, Bertetti (83’ Mininno), Malivojevic, Rizzuto. All.: Sarnelli Reti: 46’ e 86’ Rizzuto, 52’ Vaccari Note: ammoniti mister Napolitano, Mariano La Virtusunpoiil ko numero 24. Al 46’ tiro di Rizzuto che Tondelli non riesce a salvare. Al 52’ Nicolosi para su Bertetti, Vaccari segna in tap in. All’85’ Malivojevic manda sul palo un rigore, all’86’ Rizzuto fa tris e all’88’ Nicolosi para un rigore a Malivojevic.