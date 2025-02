Notizie.com - Il caso della neonata deceduta dopo l’ipossia e il suicidio del medico: è mistero sulle due inchieste tra Brescia e Trento

La morte di una piccola durante il parto, 10 medici indagati ed un: è giallo attorno alla vicenda intrecciata tra Desenzano,.Ile ildel: èduetra(ANSA FOTO) – Notizie.comIl 31 gennaio scorso presso l’ospedale di Desenzano del Garda è venuta al mondo una bimba in stato di ipossia, ovvero una condizione patologica di carenza di ossigeno nell’intero organismo.La bambina, figlia di una coppia di cittadini dell’Est europeo, è stata trasferita in emergenza agli Spedali Civili di. Per la piccola, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I familiari hanno quindi sporto denuncia per chiarire cosa ha causato la mortepiccola, visto anche che la gravidanza è stata portata avanti senza alcun problema.