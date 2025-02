Il caso Almasri e la decisione dell’Aja di aprire un fascicolo preliminare sull’Italia

Leggi su Open.online

Niente di nuovo sul fronte internazionale, almeno per ora. Se non che la querelle tra il governo italiano e la Corte penale internazionale suldel generale libico Najem Osamasta passando ai fatti. «Al momento non vi è alcundinanzi alla Cpi contro alcun funzionario italiano», ha ribadito il portavoce, Fadi El Abdallah. Esattamente come quattro giorni fa. Se non per una specifica: «La questione della mancata osservanza da parte di uno Stato di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna da parte della Corte è di competenza della Camera». Il riferimento è a quell’organo che analizza le richieste rivolte all’Ufficio del procuratore e autorizza o meno le indagini della Corte. Tradotto: unsarà affidato alla Camera, che dovrà prendere in esame ilspecifico.