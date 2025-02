Lettera43.it - Il caso Almasri al vaglio della camera preliminare della Cpi

La Corte penale internazionale sta vagliando il mancato rispetto, da parte dell’Italia, del mandato di arresto emesso nei confronti del generale libico Nijeem Osama. A confermare la notizia è Fadi El Abdallah, portavoceCorte, che ha annunciato l’apertura di un fascicolo sulla questione presso la: «Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109, l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni», ha dichiarato El Abdallah che ha inoltre precisato come «al momento non vi è alcundinanzi alla Cpi contro alcun funzionario italiano».Carlo Nordio con alle spalle un’immagine del generale libico(Imagoeconomica).Il portavoceCorte: «Indagine contro Piantedosi, Nordio e Meloni? »La vicenda ha attirato l’attenzione anche per il coinvolgimentoprocura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio per il loro ruolo nella gestione del mandato.