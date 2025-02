Gamberorosso.it - Il carnevale secondo Ernst Knam: la ricetta delle castagnole senza lattosio

Leggi su Gamberorosso.it

Non è, il dolce tipico italiano che si prepara da Nord a Sud in varie forme. Possono essere preparate al forno o fritte, ripiene con crema o panna, oppurefarcitura, ma quello che non manca è lo zucchero in superficie. Qualche chicca per renderle più gustose? L’aggiunta di rhum o di alchermes. Qui la versionedel maestro: ladiIngredienti90 gr di zucchero a velo2 uova2 tuorliSaleLimone25 gr di farina di mandorle250 gr di farina 005 gr di lievito in polvere10 gr di rhum30 gr di burro di cacao fusoProcedimentoMontare le uova con lo zucchero e gli aromi. Mettere il gancio sullo sbattitore e unire al composto le farine, il burro e il rhum. Far raffreddare in frigorifero per circa 3 ore.