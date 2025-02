Palermotoday.it - Il carcere "duro" spina nel fianco di Cosa nostra: dal 41 bis i boss palermitani escono solo da morti

Leggi su Palermotoday.it

Due anni fa, per l'esattezza il 16 febbraio del 2023, è stata diffusa la lista di tutti i detenuti al 41 bis in Italia, ovvero 728 persone, di cui 238 siciliani e 83, contando tra questi anche Matteo Messina Denaro, che in quel momento era stato arrestato, dopo quasi trent'anni da.