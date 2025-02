Sport.quotidiano.net - Il Capezzano scivola a -7 dalla vetta. Pareggio 4-4 per la Torrelaghese

Domenica senza vittorie per le versiliesi di Prima e Seconda categoria: pareggia lae perdono tutte le altre tre (; Massarosa e Corsanico). Vediamo nel dettaglio. In Prima categoria il big-match al “Del Freo“ di Montignoso vede cadere ilPianore che perde 2-1 e adessoa -7. La capolista passa in vantaggio con Di Benedetti a metà primo tempo ma ilpareggia nella ripresa con Correia. Il gol-partita però lo fa il solito ’Beppe’ Bertuccelli che castiga quella che due estati fa sembrava essere la sua squadra. Partita rocambolesca invece al Marco Polo Sports Center dove, tanto per stare in tema, succede. il Carnevale, con ben 8 gol fatti. Finirà infatti 4-4 in-Atletico Lucca. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e lo spettacolo ne ha giovato sicuramente.