Il cantierone vien di notte. Gavinana, primo test traffico. Ora il tappo è in via Ghibellina

Operazione lampo nellafra sabato e domenica con almeno una ventina di camion e decine di operai in azione che hanno ricevuto anche il saluto dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. E in un batter d’occhio, tra lampeggianti e macchinari, ha preso fisicamente corpo ilgrandedella tramvia a– quello che per 39 settimane e quindi fino al prossimo autunno inoltrato – insisterà nella lunga tratta che va da via Caponsacchi e via Traversari. L’immediato effetto nel quartiere è stata una caccia frenetica al parcheggio visto che l’arrivo delle barriere di cemento ha comportato l’istituzione (provvisoria) di nuovi divieti di sosta. E così, nell’attesa che Palazzo Vecchio dia il via libera agli agognati stalli provvisori – un centinaio in via Villamagna nell’area di Publiacqua e circa il doppio nel posteggio interrato della Coop di piazza Bartali (a disposizione dei residenti ma solo in orario notturno),attende con ansia lo stressdella viabilità nei giorni feriali (cioè da oggi) con le due corsie, una per senso di marcia, del viale Giannotti ulteriormente ’risicate’ per gli interventi degli operai nella sede centrale della strada.