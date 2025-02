Lanazione.it - Il Camaiore è troppo forte. Fucecchio, sconfitta indolore

: Barsottini, Borgia, Bologna (66’ CCasani), Anzillotti, Zambarda, Velani J., Cornacchia (79’ Granaiola), Amico (57’ Kthella), Chiaramonti, Da Pozzo, Bacci (70’ Nardi). All.: Cristiani.: Del Bino, Arapi, Iommazzo, Orsucci, Malanchi, Ghelardoni, Taddei (63’ Cenci), Geniotal (76’ Fiorini), Agostini, Rigirozzo, Sciapi. All.: Targetti. Arbitro: Iglio di Pistoia. Rete: 74’ Cornacchia.- Niente da fare per ilsul campo della capolista, ancora imbattuta e sempre più lanciata verso il ritorno in serie D. Tuttavia i bianconeri si sono arresi soltanto ad una rete su palla inattiva arrivata nella ripresa, uscendo quindi a testa alta dal terreno di gioco (reso molto pesante dalla tanta pioggia caduto nel weekend). Anzi nella prima frazione la miglior occasione è di marca fucecchiese con il palo colpito da Rigirozzo.