Il calendario Domenica prossima sfida sul campo dell’ostico Livorno

Il Siena dovrà smaltire velocemente l’amarezza per il pareggio di ieri con l’Orvietana:la squadra di Magrini è infatti attesa dal derby di. Una partita particolarmente attesa e sentita dalla piazza bianconera, unastorica che stavolta ha anche il sapore della rivalsa, visto come è finita la gara dell’andata. Per il match dell’Armando Picchi – start alle 14,30 – mister Magrini ritroverà Andrea Morosi che ha pagato ieri il suo debito con la giustizia sportiva. Ma dovrà rinunciare ancora a Elia Galligani che ha invece da scontare ancora una giornata di squalifica. Domani, alla ripresa degli allenamenti, saranno da valutare poi le condizioni dei lungodegenti Tommaso Bianchi e Lorenzo Lollo. Con una settimana di lavoro davanti, Semprini (ieri in panchina per un fastidio) dovrebbe tornare abile e arruolabile al 100 per cento.