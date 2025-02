Agi.it - Il calcio turco è nella bufera, Mourinho accusa il 'sistema' Galatasaray

AGI - Josèguida l'offensiva mediatica contro il, i tifosi dell'altra parte (calcistica) di Istanbul, quella del Fenerbahce, sono compatti accanto al loro condottiero e soffiano sul fuoco delle polemiche. Dopo la clamorosa decisione dell'Adana Demispor di abbandonare il campo ieri dopo che l'arbitro Oguzhan Cakir aveva assegnato un rigore inesistente al, è stato proprio 'The Special One' a scatenare immediatamente il fuoco social contro il. Un attacco alla squadra prima in classifica che Mou conduce da tanto tempo,ndola di favori arbitrali, di imbrogli (c'è un processo in corso per biglietti in nero dati ai tifosi) e altre irregolarità. Una situazione diventata esplosiva adesso, con la Federazione che ha sospeso l'arbitro e altri club che (seppure timidamente) si affiancano al Fenerbahceprotesta contro la presunto ''.