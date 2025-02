Ilnapolista.it - Il calcio è semplice: commetti due errori difensivi, butti due vittorie e quattro punti

Ilduedue.Il, come diceva sempre (e dirà ancora, in privato) il filosofo di Livorno al secolo acciughina. Il Napoli ha costruito il suo primato su tanti aspetti ma su uno in particolare: l’impermeabilità difensiva. È ancora oggi la squadra che ha subito meno gol in Serie A (diciassette) nonostante abbia perso da quasi due mesi il suo miglior difensore ossia Buongiorno. Senza Buongiorno il Napoli ha retto benissimo. Anzi più che benissimo. Settedi fila. Ma nelle ultime due partite il Napoli ha subito due gol evitabili. Anzi, diciamola tutta: ha regalato due gol agli avversari.Ha commesso duein difesa. Ha sbagliato a Roma dove McTominay non ne aveva più per inseguire l’avversario sulla fascia.